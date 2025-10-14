Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti tre carabinieri

Esplora tutte le offerte Sky
Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati

Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano. A innescare l'esplosione sarebbe stata una donna che occupava l'immobile. L'intera struttura, di due piani, è crollata travolgendo i militari e gli agenti

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l'esplosione. Un uomo e una donna sono stati fermati. Secondo quanto si apprende l'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. 

