Castel d’Azzano, Salis: "Colpa anche del capitalismo". Polemiche

"Strumentalizzata, la morte di tre persone mi addolora", ha detto dell'eurodeputata di Avs oggi su X all'indomani delle polemiche scoppiate in seguito al suo commento della tragedia di Castel D'Azzano dove hanno perso la vita tre carabinieri nell'esplosione di un casolare sotto sgombero ascolta articolo

È scoppiata una nuova polemica politica intorno a Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è finita nel mirino di esponenti della destra e dei sindacati di polizia per un post sulla crisi abitativa che, secondo molti, avrebbe toccato in modo inopportuno la tragedia di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita. Sui social, il suo intervento è stato accusato di giustificare la violenza. "Come spesso accade", ha replicato Salis "è in corso una campagna d'odio promossa dai soliti giornali — se così vogliamo definirli — e rilanciata dalle forze politiche di destra di questo povero Paese, che meriterebbe ben altro dibattito. Mi vengono attribuite — con tanto di virgolettati — frasi mai dette e concetti mai espressi. Il contenuto di un mio post è stato strumentalizzato in modo indecente e usato per incitare centinaia di utenti, molti dei quali profili fake e a libro paga, a invadere i miei social vomitando odio e stupidità. Questa, a quanto pare, è la loro idea di free speech…".

Il post "incriminato" Ieri, Salis aveva scritto che alla radice "di quei gesti disperati e terribili", come quelli di Sesto San Giovanni a Castel d'Azzano, "c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile — insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo — di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica". E oggi, su X, Salis aggiunge: "Ribadisco quanto ho detto: quella di Castel d'Azzano è un dramma, una tragedia. E sì, la morte di tre persone mi addolora, ed esprimo la mia vicinanza umana alle famiglie delle vittime. Non sarebbe dovuto accadere. Ma ribadisco anche che la politica deve assumersi la propria corresponsabilità e affrontare le cause profonde del disagio. Se vi offendete, o sentite il bisogno di attaccare chi lo dice, è perché in fondo avete la coscienza sporca: per voi, chi si trova in difficoltà economiche, chi prova a sopravvivere ai margini di questa società ingiusta, chi è povero, NON MERITA UNA CASA. Perché, per voi, gli interessi economici e la proprietà privata vengono prima dei bisogni delle persone. Ma - conclude - non avete il coraggio di ammetterlo".