Carabinieri morti a Verona, domani i funerali di Stato a Padova

Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Il brigadiere Valerio Daprà, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, erano intervenuti nei pressi di un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato provocando 27 feriti, tra militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco. I funerali di Stato si svolgeranno alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, mentre è stato proclamato il lutto cittadino.

La ricostruzione

A causare l’esplosione nella quale hanno perso la vita i tre carabinieri ci sarebbero tre fratelli: Franco, Dino e Maria Grazia Ramponi. Fermati dalle Forze dell'Ordine, sarebbero già noti per due episodi con la stessa dinamica avvenuti un anno fa. Secondo gli inquirenti, avrebbero messo a punto il piano da tempo, costruendo molotov e sparpagliando per la casa bombole di gas, che sono state poi aperte all'arrivo delle forze dell'ordine. I tre avevano trasformato la casa in un “fortino”, con sprangate e inferriate alle finestre. Il blitz delle forze dell'ordine, prevedeva una perquisizione per accertare se vi fossero esplosivi e bottiglie molotov, è scattato poco prima dell'alba. Un provvedimento preso a seguito di molti tentativi di sgombero dello stabile andati a vuoto. E soprattutto dopo alcuni episodi in cui uno dei fratelli Ramponi si era cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco e di usare ordigni incendiari.

L'esplosione

A innescare la miccia sarebbe stata Maria Grazia Ramponi, mentre i due fratelli avevano trovato rifugio in una cantina vicina. Quando gli uomini dei Reparti speciali sono giunti sulla porta si è verificata l'esplosione che ha fatto crollare lo stabile e il pavimento del primo piano. Dalla casa i pompieri hanno estratto 5 bombole, tutte svuotate, e parti di altre che sono andate in frantumi. Sul posto sono intervenuti tutti i carabinieri in servizio dalla Villafranca e da Verona. Sulla vicenda indaga la Procura di Verona, che ipotizza per i tre fratelli il reato di strage.