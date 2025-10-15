Carabinieri morti nell'esplosione a Verona: applauso Senato

Durante l’informativa al Senato riguardo Gaza il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso omaggio ai tre carabinieri morti a causa di un'esplosione nel Veronese. I senatori presenti si sono alzati in piedi e hanno dedicato un lungo applauso alle vittime.
