Manovra, divisioni nella maggioranza su affitti brevi. Cosa sappiamo

Forza Italia non nasconde la propria irritazione. "Non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze", ha detto il portavoce Raffaele Nevi. "È una scelta profondamente sbagliata". Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice che "è ancora un'ipotesi e non c'è ancora un punto fermo, comunque siamo pronti a intervenire con emendamenti che difendano i piccoli proprietari, se ci sarà bisogno”. Il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri aggiunge: “Riteniamo che le attività anche di affitti brevi non debbano essere tassate se non quando assumono dimensioni industriali. Se uno affitta camera e cucina non va tartassato”. Alla fine il vicepremier, Antonio Tajani, leader del partito ha affermato: "Non si può penalizzare chi possiede una casa e la affitta in tempi brevi, quindi vedremo. C'è tutta la possibilità di correggere".