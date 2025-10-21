Manovra 2026, governo diviso sul tema banche: le misure più discusse

La Legge di Bilancio, che non è ancora arrivata in Parlamento, fa discutere i partiti di governo, in particolare sul tema delle banche. Le scelte della maggioranza, poi, potrebbero subire ancora diverse modifiche dopo il parere della Bce. Le misure più discusse sono state al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 20 ottobre 2025. E negli altri Paesi cosa succede?