Politica

La “tassa buona” di Meloni: così le banche pagano la manovra

Andrea Bonini

Il governo conferma il prelievo e l’aumento dell’Irap. Tajani isolato, la premier spinge sull’equità: “chi ha incassato di più contribuisca di più”. Ma l’impatto della manovra sull’economia reale resta limitato e privo di slancio

