Bonus nuovi nati, l’Inps ora ti avvisa quando puoi richiederlo

La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS. A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati”, poi “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.

