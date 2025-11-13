Assegno unico 2026, come cambiano gli importi. Le novità

Introduzione

A partire dal prossimo anno l’importo dell’Assegno unico per i figli a carico sarà rivalutato, e quindi aumentato, per effetto dell’inflazione. Le ultime stime dell’Inps, basate sull’indice dei prezzi al consumo Istat, indicano una crescita intorno all’1,4-1,5%, più bassa delle prime proiezioni di ottobre che si muovevano tra 1,6 e 1,7%.

L’adeguamento al tasso di inflazione, comunque, va ricordato, sarà definitivamente sancito dal decreto sulla perequazione di Mef e Ministero del Lavoro atteso per novembre. E solo allora si conosceranno le percentuali precise