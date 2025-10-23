Isee, prima casa esclusa dal computo: come cambiano le agevolazioni

Ma perché è stato stabilito il tetto di 91.500 euro? La scelta è stata fatta per bilanciare le esigenze di sostenibilità del bilancio con l’obiettivo di tutelare specifiche categorie di famiglie, visto che restano fuori le abitazioni di fascia catastale più alta. Va ricordato che il valore catastale, utilizzato come riferimento fiscale per imposte come l’Imu o per i trasferimenti immobiliari, differisce dal prezzo di mercato: il primo considera metratura, ubicazione e anno di costruzione, mentre il secondo può risultare tre o quattro volte più elevato e fluttuare in base all’andamento del mercato immobiliare.