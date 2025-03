Bonus genitori separati, arriva il contributo dopo quattro anni

Introduzione

Sono oltre 4mila i beneficiari del bonus per i genitori separati, divorziati e/o non conviventi. La misura prevede un sostegno economico per i genitori in stato di bisogno, cioè con un reddito non superiore a 8.174 euro. Le domande presentate erano 6.486. L’Inps procederà ora a versare gli assegni: in media circa 1.900 euro per ogni richiedente, con un’unica rata. Si tratta di una cifra inferiore al tetto massimo di 9.600 euro previsto dal provvedimento. Il fondo stanziato è di 10 milioni, ma per il momento ne verranno usati 8,5