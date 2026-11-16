Tassa di soggiorno verso il record di 1,3 miliardi nel 2026

Nel 2025 il Lazio ha raccolto oltre 300 milioni di euro, pari al 26,5% del gettito nazionale, seguito da Lombardia (158,3 milioni), Toscana (134,6 milioni), Veneto (116,6 milioni) e Trentino-Alto Adige (98,4 milioni). Complessivamente, queste cinque regioni concentrano il 71,2% degli incassi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’imposta di soggiorno corre verso un nuovo record di incassi. Nel 2026 il gettito è stimato a 1,308 miliardi, contro gli 1,135 miliardi del 2025. Sembra incredibile il boom dal 2011, primo anno di applicazione a livello nazionale: i 13 Comuni che l'applicarono incassarono 77 milioni. Emerge dall'Osservatorio sulla tassa di soggiorno di Jfc presentato all’iniziativa di Assohotel Confesercenti dedicata alle prospettive di riforma del tributo. A parità di categoria alberghiera l’incidenza del tributo sul prezzo del pernottamento può essere fino a 3,5 volte superiore per le camere più economiche rispetto a quelle più costose.Una distorsione, secondo Assohotel, che pone un duplice problema: di equità nei confronti dei turisti che scelgono soluzioni di soggiorno più accessibili, sui quali il tributo grava in proporzione maggiormente, e di concorrenza tra le imprese ricettive. Il meccanismo di tassazione basato sulla classificazione alberghiera, infatti, rischia di penalizzare le strutture che praticano prezzi più contenuti, sulle cui tariffe l’imposta incide in misura percentualmente più elevata, riducendone il vantaggio competitivo rispetto agli alberghi della stessa categoria con prezzi superiori.

Gettito nel 2026 pari a 1,308 miliardi, contro 1,135 miliardi del 2025 Emblematico il caso di Firenze, dove, secondo la simulazione Jfc, su due pernottamenti in alberghi a tre stelle dal costo rispettivamente di 114 e 413 euro, l’imposta di soggiorno di 6 euro per persona incide per il 5,3% nel primo caso e per appena l’1,5% nel secondo. Un divario che evidenzia i limiti di un sistema legato alle stelle anziché al prezzo effettivo del pernottamento, in contrasto con il principio di gradualità in proporzione al prezzo previsto dalla normativa istitutiva del tributo. Il sistema presenta forti disomogeneità anche tra le diverse destinazioni turistiche, con il rischio di generare ulteriori squilibri competitivi. Nel 2025, secondo le elaborazioni Jfc, il Lazio ha raccolto oltre 300 milioni di euro, pari al 26,5% del gettito nazionale, seguito da Lombardia (158,3 milioni), Toscana (134,6 milioni), Veneto (116,6 milioni) e Trentino-Alto Adige (98,4 milioni). Complessivamente, queste cinque regioni concentrano il 71,2% degli incassi. Ma a cambiare sensibilmente è anche il rapporto tra gettito e flussi turistici: il valore medio per presenza passa dai 4,88 euro del Lazio ai 2,79 euro della Lombardia, fino a 1,57 euro del Veneto e 0,63 euro dell’Abruzzo. Approfondimento Turismo estivo in Europa, nel 2026 le regine sono Italia e Francia

La varietà dei sistemi di applicazione del tributo In assenza di criteri omogenei, località turistiche con caratteristiche e offerte ricettive comparabili possono applicare imposte molto diverse, incidendo in misura differente sul costo complessivo del soggiorno e rischiando di penalizzare quelle dove il prelievo è maggiore. La ricerca mette a confronto, ad esempio, Bergamo, dove si applica un’imposta del 7% sul costo del pernottamento, e Brescia, dove il tributo varia da 1,50 a 3,50 euro secondo la categoria ricettiva. Secondo la simulazione Jfc, l’applicazione a Brescia del modello percentuale adottato a Bergamo avrebbe prodotto nel 2025 un gettito aggiuntivo di 202mila euro, pari al 10,8%.