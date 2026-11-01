Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2026

Sono 125 i posti messi a concorso da Sanitaservice ASL Bari, la società che opera per conto dell’Azienda sanitaria locale barese. La selezione riguarda addetti alle pulizie e ausiliari da destinare al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Per accedere alla procedura è sufficiente la licenza media e non occorre aver maturato esperienze lavorative precedenti. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. La domanda deve essere compilata e inviata online entro il 7 novembre 2026.