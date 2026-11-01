Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2026

Introduzione
A novembre si concentrano numerose scadenze legate a concorsi in diversi settori. Le opportunità spaziano dal comparto sanitario alla Pubblica Amministrazione, dai Comuni all’INPS e all’Agenzia delle Entrate. Di seguito una lista delle principali selezioni pubbliche in chiusura nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
Roma Capitale – 4 novembre
Nuove opportunità di lavoro stabile nelle scuole dell’infanzia comunali della capitale: Roma Capitale ha avviato una procedura concorsuale per reclutare 80 insegnanti. I vincitori saranno inseriti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del comparto Funzioni Locali, con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La candidatura va trasmessa esclusivamente online attraverso il portale inPA entro il 4 novembre 2026.
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INAIL – 5 novembre
Dieci opportunità di impiego a tempo pieno e indeterminato presso l’INAIL nella provincia autonoma di Bolzano. L’Istituto ha avviato una procedura concorsuale rivolta a laureati interessati a ricoprire il ruolo di funzionari amministrativi. Per partecipare è necessario presentare la domanda di ammissione entro il 5 novembre 2026.
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MASAF – 5 novembre
Sono cinque le posizioni disponibili presso la sede centrale di Roma del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF). Le opportunità derivano da due avvisi pubblicati dalla Regione Lazio e sono rivolte a candidati in possesso della licenza media o di un titolo equivalente relativo all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Per le figure selezionate è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le candidature devono essere inoltrate online entro il 5 novembre 2026.
Camera di Commercio Roma – 6 novembre
La Camera di Commercio di Roma seleziona 47 assistenti ai servizi amministrativi e di supporto da inserire nell’Area degli Istruttori del comparto Funzioni Locali. L’assunzione è prevista con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura è aperta a chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado: non è richiesta una precedente esperienza professionale. Le candidature devono essere trasmesse entro il 6 novembre 2026.
Sanitaservice ASL Bari – 7 novembre
Sono 125 i posti messi a concorso da Sanitaservice ASL Bari, la società che opera per conto dell’Azienda sanitaria locale barese. La selezione riguarda addetti alle pulizie e ausiliari da destinare al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Per accedere alla procedura è sufficiente la licenza media e non occorre aver maturato esperienze lavorative precedenti. I vincitori saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. La domanda deve essere compilata e inviata online entro il 7 novembre 2026.
Guardia di Finanza – 10 novembre
La Guardia di Finanza ha indetto una selezione per reclutare 170 marescialli allievi da destinare a diversi comparti specialistici, tra cui quelli informatico, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario. Il concorso è rivolto sia ai cittadini provenienti dalla vita civile sia ai militari già appartenenti al Corpo, purché in possesso dei requisiti previsti. Per i civili il limite anagrafico è di 28 anni, mentre per i militari della Guardia di Finanza sale a 35 anni. È richiesta una laurea triennale negli ambiti sanitario, informatico, della comunicazione oppure tecnico-edilizio. Le istanze di partecipazione vanno inoltrate online entro il 10 novembre 2026.
INPS – 10 novembre
L’INPS ha aperto diverse procedure per reclutare personale medico da impiegare nelle proprie strutture territoriali. In Emilia-Romagna è prevista una selezione per 15 medici incaricati di effettuare visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal servizio per malattia. Per questo avviso le candidature devono essere presentate entro il 10 novembre 2026.
Ministero della Difesa – 11 novembre
Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per il reclutamento di 7 mila Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito italiano per il 2027. I posti sono suddivisi in tre blocchi: 2.300 per il primo, altrettanti per il secondo e 2.400 per il terzo. La selezione è aperta ai cittadini italiani tra i 18 e i 24 anni in possesso almeno della licenza media, che soddisfino tutti i requisiti previsti, compresa l’idoneità psicofisica e attitudinale. Per il primo blocco, le candidature devono essere trasmesse online entro l’11 novembre 2026, attraverso il portale concorsi.difesa.it, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Le prove comprendono accertamenti fisici, visite mediche ed esami attitudinali presso i centri di selezione indicati nel bando. Gli incorporamenti sono previsti indicativamente da maggio 2027.
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Agenzia delle Entrate – 18 novembre
Nuove possibilità di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Entrate per 622 assistenti gestionali riservato alle categorie protette. La procedura è stata riaperta per consentire l’accesso anche a cittadini stranieri che soddisfano le condizioni previste. Possono candidarsi i cittadini dell’Unione europea e quelli provenienti da Paesi extra UE in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria oppure del diritto di soggiorno in qualità di familiari di cittadini comunitari. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 18 novembre 2026.
Comune di Torino – 20 novembre
Il Comune di Torino ha avviato due procedure selettive per reclutare 20 nuove figure professionali nell’area tecnica. Le opportunità sono rivolte a candidati in possesso del diploma o della laurea, in base al ruolo, da inserire negli organici comunali come istruttori tecnici geometri e funzionari tecnici. Per tutti i profili è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli aspiranti devono trasmettere la propria candidatura entro il 20 novembre 2026.
Polizia di Stato – 25 novembre
La Polizia di Stato cerca 42 atleti da inserire nei propri gruppi sportivi Fiamme Oro attraverso un concorso pubblico accessibile anche a chi possiede la licenza media. I candidati selezionati entreranno nei ruoli degli agenti e assistenti con la qualifica di agente, potendo proseguire l’attività sportiva agonistica parallelamente a una carriera professionale nelle forze dell’ordine. Il termine per inviare la domanda di partecipazione è fissato al 25 novembre 2026
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