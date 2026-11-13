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Manovra, scontro tra il governo e il ceo di Intesa Messina sui crediti del Superbonus

Politica

Il ceo di Intesa Sanpaolo ha definito "formule sudamericane" le misure che allungano a dieci anni il recupero dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi. Giorgetti rivendica una politica "asburgica". Meloni difende la scelta politica

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Duro botta e risposta tra il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina e il governo Meloni sulla manovra. Messina ha definito "formule sudamericane" le misure che allungano a dieci anni il recupero dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi. "I problemi vanno affrontati nel medio e lungo termine e non per 3 mesi perché tra 6 ci sono le elezioni. Quello che viene proposto non è coerente con la Costituzione. Gli ecobonus portati a 10 anni sono formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori" ha detto Messina in commissione banche. Alle critiche ha replicato il ministro Giorgetti parlando di contributo "necessario" e rivendicando "una politica asburgica in questi 4 anni". 

 

La replica di Meloni e la precisazione

"Quella del governo è una scelta di giustizia", la replica di Meloni, a cui è seguita però la precisazione dello staff della presidente del Consiglio, secondo cui la risposta "è stata formulata intendendo la critica rivolta alla manovra nel suo complesso e, in particolare, alle misure riguardanti il settore bancario". La premier non aveva compreso che le dichiarazioni di Messina si riferissero alla rimodulazione dei crediti d'imposta. Se avesse colto correttamente il riferimento, non avrebbe utilizzato l'espressione "è un fatto di giustizia", trattandosi di una specifica "scelta politica".

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