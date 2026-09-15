Pensioni di reversibilità, di quanto saliranno con la rivalutazione?

Nella maggior parte dei casi, la reversibilità non corrisponde all'importo totale della pensione percepita o di quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Per quanto riguarda i coniugi, per esempio, il trattamento corrisponde al 60%, percentuale che sale all'80% se nel nucleo è presente un figlio a carico. L'assegno viene invece erogato nella sua forma completa se la famiglia è composta da coniuge e più figli. Le quote variano ancora se la pensione "passa" ai soli figli con percentuali che oscillano dal 70 al 100% sull'importo originario a seconda del numero di beneficiari. Un criterio analogo viene applicato nell'ipotesi in cui i nuovi percettori siano genitori, fratelli o sorelle del defunto.

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