Villa Certosa, la celebre residenza in Gallura di Silvio Berlusconi, è stata acquista dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Secondo l'Adnkronos, l'Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata per la cessione della proprietà. Ad anticipare la notizia La Nuova Sardegna e il Corriere della Sera che avevano rivelato come la trattativa fosse arrivata orami alle battute finali. Dal 12 giugno del 2023, giorno della morte di Silvio Berlusconi, erano circolati i nomi del sultano del Brunei, di miliardari arabi e anche di grandi catene alberghiere, come potenziali acquirenti. Ma ora il passaggio di proprietà è cosa fatta: dalla famiglia Berlusconi che l’aveva messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro Villa Certosa passa alla famiglia Al Thani, dinastia reale alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni.

Gli invesimenti di Al Thani in Gallura

In Gallura Al Thani ha già effettuato numerosi e importanti investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital, ex San Raffaele. Cui si aggiunge ora l’acquisto della lussuosa villa, portato avanti dalla Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo che nella cassa forte finanziaria qatariota è il braccio immobiliare, europeo e globale, della famiglia, soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli affari esteri e primo ministro del Qatar dal 2007 e fino al 2013.

Villa Certosa, dimora extra lusso con piscine e spa

Villa Certosa, affacciata sul golfo di Marinella, è una imponente dimora extra lusso dove hanno soggiornato capi di Stato e di governo, alleati politici di Berlusconi e imprenditori. Circodnata da un grande parco è dotata di sette piscine all'aperto, spa, ville per gli ospiti, cottage, campi da calcio, da golf, giostre per bambini, orto medicinale, grotta di Nettuno, eliporto, vulcano artificiale, un bunker atomico e un'area per la talassoterapia.