La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più celebri della Costa Smeralda. La tenuta comprende la villa principale, residenze per gli ospiti, giardini, piscine, laghi artificiali, aree wellness e spazi per l’intrattenimento. Il complesso è stato concepito come una proprietà autosufficiente affacciata sul Golfo di Marinella