Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. FOTO
La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più celebri della Costa Smeralda. La tenuta comprende la villa principale, residenze per gli ospiti, giardini, piscine, laghi artificiali, aree wellness e spazi per l’intrattenimento. Il complesso è stato concepito come una proprietà autosufficiente affacciata sul Golfo di Marinella
- Il cuore della tenuta è la villa principale, chiamata La Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella.
- L’edificio misura circa 2.261 metri quadrati interni, distribuiti su più livelli.
- La residenza conta 14 camere da letto e 14 bagni. L’architettura è organizzata attorno a una grande corte centrale, dalla quale si accede al salone principale, alle suite per gli ospiti e agli spazi per il personale
- Le logge e le terrazze guardano verso il mare, mentre gli interni sono descritti con ceramiche dipinte a mano e dettagli in granito bianco sardo.
- Villa Certosa non è soltanto una casa di vacanza, ma un complesso residenziale articolato in più ambienti e funzioni.
- Nella proprietà compaiono una piscina interna, un’area fitness e relax, un eliporto privato e un bunker nucleare.
- Tutto è inserito in un grande giardino all’inglese, con flora autoctona, percorsi interni e sculture in granito.
- La struttura è stata concepita come una proprietà privata autosufficiente, in grado di riunire residenza, rappresentanza, benessere e intrattenimento.
- Tra le dotazioni più scenografiche della tenuta ci sono tre laghi, sette piscine all’aperto e una laguna artificiale interna.
- Attorno agli specchi d’acqua si sviluppano percorsi, aree di sosta e spazi pensati per il relax.
- La tenuta non guarda soltanto verso il mare, ma ricrea al suo interno un sistema di paesaggi artificiali: laghi, piscine, grotte, giardini e belvedere.
- La proprietà comprende diversi impianti sportivi e spazi dedicati al tempo libero.
- Secondo la descrizione online, nella tenuta ci sono un campo da calcio regolamentare, campi da tennis e bocce, un campo da golf e un eliporto.
- Tra gli elementi più particolari sono citati anche un anfiteatro in stile greco, un vulcano artificiale, una serra multifunzionale e un altare religioso.
- La varietà degli ambienti contribuisce a definire Villa Certosa come una residenza privata ma anche come un luogo di rappresentanza e intrattenimento.