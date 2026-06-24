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Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. FOTO

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La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più celebri della Costa Smeralda. La tenuta comprende la villa principale, residenze per gli ospiti, giardini, piscine, laghi artificiali, aree wellness e spazi per l’intrattenimento. Il complesso è stato concepito come una proprietà autosufficiente affacciata sul Golfo di Marinella

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