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L'Iran pone le condizioni per partecipare ai Mondiali 2026: ecco quali

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©IPA/Fotogramma

La Federazione calcistica di Teheran ha elencato 10 punti per andare a giocare negli Stati Uniti, in Canada e in Messico: non rinuncerà ai propri ideali, alla propria cultura e alle proprie convinzioni

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La Federazione calcistica iraniana ha dichiarato che la nazionale prenderà parte al Mondiale solo se le condizioni poste dall'Iran saranno accettate Paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo la televisione di Stato, nel comunicato diffuso dalla federazione di specifica che l'Iran non rinuncerà ai propri ideali, alla propria cultura e alle proprie convinzioni. 

Le 10 condizioni poste da Teheran

Teheran ha posto dieci condizioni per la partecipazione alla Coppa del Mondo, tra cui il rilascio di visti per tutti i calciatori e lo staff tecnico, in particolare per coloro che sono stati membri o hanno prestato servizio nelle Guardie Rivoluzionarie, come Mehdi Taremi ed Ehsan Hajisafi; i più elevati protocolli di sicurezza negli aeroporti, negli hotel e lungo le strade che conducono agli stadi; l'obbligo per i tifosi di esporre solo la bandiera ufficiale iraniana, vietando qualsiasi altra bandiera; l'esecuzione dell'inno nazionale iraniano durante le partite; e la limitazione delle domande dei giornalisti a questioni tecniche. Il Canada ha recentemente vietato l'ingresso al presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, a causa dei suoi legami con le Guardie Rivoluzionarie. 

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