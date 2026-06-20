Mondiali 2026, Brasile batte Haiti 3-0. Turchia sconfitta dal Paraguay. Risultati di oggiSport
Introduzione
La fase a gironi dei Mondiali 2026 entra in una fase cruciale. Nella notte italiana il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 nella seconda giornata del gruppo C e il Brasile di Carlo Ancelotti ha incassato la prima vittoria ai Mondiali, vincendo contro Haiti con un 3-0. Mentre il Paraguay trionfa contro la Turchia nel girone D. I riflettori della giornata di oggi sono puntati soprattutto sui gruppi E e F, dove scendono in campo alcune delle squadre più attese: la Germania affronta la Costa d’Avorio, mentre l’Olanda sfida la Svezia. Completa il programma Ecuador-Curaçao: una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione (LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).
Quello che devi sapere
Il Marocco batte la Scozia: gol di Saibari
Loa squadra nordafricana ha battuto la Scozia grazie al decisivo gol di Ismael Saibari, segnato al 2' del primo tempo. Il Marocco è attualmente secondo nella classifica del suo girone, dopo il Brasile.
La vittoria del Brasile contro Haiti
Vittoria anche per il Brasile che ha battuto la squadra caraibica di Haiti. Il team di Ancelotti passa in vantaggio grazie a due gol di Matheus Cunha: una prima rete al 24' e il raddoppio al 36'con un gol all'incrocio su assist di Vinicius. Terza rete segnata dallo stesso Vinicius nel recupero del primo tempo, al 48'.
Infortunio per Raphinha
Durante il match Brasile-Haiti, Raphinha ha subito un infortunio muscolare ed è stato sostituito da Rayan nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, annullato per fuorigioco il gol di Endrick, subentrato a Cunha. Eliminazione aritmetica per Haiti dopo due sconfitte.
Brasile primo in classifica nel gruppo C
Con la vittoria contro Haiti, il Brasile conquista così la prima posizione nella classifica del gruppo C, seguito da Marocco, Scozia e Haiti.
Il Paraguay batte la Turchia
Nel girone D, sorprendente la vittoria del Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. I sudamericani vanno subito in vantaggio con Galarza, a segno al 2'.
L'espulsione di Almiron
Al termine del primo tempo, la prima espulsione per mano sulla bocca, come prevede il nuovo regolamento: cartellino rosso per il paraguaiano Miguel Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Si tratta di una nuova norma introdotta ai Mondiali 2026 per contrastare il razzismo. Sterili gli attacchi della Turchia, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio.
L'espulsione di Almiron /2
Nel dettaglio, Almiron si è rivolto al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. I turchi hanno immediatamente protestato con l'arbitro, che è stato richiamato dal Var. L'arbitro Ivan Barton, dopo aver visionato le immagini al monitor, ha estratto un cartellino rosso diretto nei confronti di Almiron, lasciando i paraguaiani, in vantaggio per 1 a 0, in 10 contro 11 nei minuti di recupero del primo tempo.