Dybala, firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2027

Prosegue l'avventura di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Dopo l'accordo raggiunto tra le parti è arrivata la firma sul contratto del fantasista argentino. Contratto di un anno, fino al 30 giugno 2027: Dybala, 32 anni, guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Il numero 21 giallorosso era arrivato alla Roma nell'estate del 2022 e la prossima sarà la sua quinta stagione con la maglia della Roma.

Il comunicato della Roma

"L'As Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027", recita il comunicato del club capitolino. "Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!"