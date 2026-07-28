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Mondiali scherma 2026, Italia oro nel fioretto maschile e nella spada femminile

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Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche nella spada a squadre femminile: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo superano in finale l'Estonia

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L'Italia del fioretto maschile è oro ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa, grazie a una grande rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. 

Trionfa la spada femminile

Oro anche nella spada a squadre femminile ai mondiali di Hong Kong. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo battono l'Estonia 31-30, resistendo a una rimonta delle avversarie nel finale e conquistano il terzo oro della spedizione azzurra, a nemmeno un'ora di distanza di quello ottenuto dagli uomini nel fioretto. 

L'Italia allunga in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.

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