Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia calcio di Cellino

La decisione arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale

Nel giorno del 70esimo compleanno di Massimo Cellino, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, mettendo la parola fine alla storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B.

Rigettata la richiesta del club, che aveva chiesto un concordato in bianco puntando sui crediti da incassare per la cessione di Tonali: a nulla è servita anche l'iscrizione di una squadra Under 16 al campionato provinciale.

La decisione arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche e il successivo avvio della procedura concorsuale.