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Mondiali di scherma, Favaretto oro nel fioretto. Argento per Errigo

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©Ansa

In una finale del fioretto tutta a tinte azzurre, la 24enne padovana delle Fiamme Oro, numero 1 del tabellone, ha sconfitto per 15-7 Arianna Errigo, arrivata così seconda e medaglia d'argento nella rassegna di scena ad Hong Kong

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Doppia medaglia azzurra ai Mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong, nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Errigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.

I numeri dell'Italscherma

Per l'Italscherma si tratta del primo titolo iridato nella competizione in corso sulle pedane della Asia-World Arena ed il quinto podio complessivo (oltre ad Errigo, hanno conquistato l'argento Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada e Filippo Macchi nel fioretto). Per il nostro Paese si tratta anche della 125esima medaglia d'oro nella storia dei Mondiali, a distanza di cento anni esatti dalla prima vittoria di Giorgio Chiavacci, nel fioretto maschile, registrata a Budapest nel 1926. Nel complesso, con questi due podi, il fioretto femminile italiano sale a quota 98 medaglie iridate. 

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