Il primatista 23enne delle Fiamme Gialle ha vinto la sua gara ai Campionati Italiani Assoluti in 1'44"89. Subito dopo è corso verso gli spalti, dove era seduta la sua fidanzata Sara Spatti, 21enne quattrocentista. Si è inginocchiato con un anello in mano e le ha chiesto di sposarlo: ha detto “sì”

Prima la vittoria negli 800 metri maschili ai Campioni Italiani Assoluti di atletica allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze, poi la proposta di matrimonio. Giornata fortunata per il primatista 23enne Francesco Pernici (Fiamme Gialle), che ha chiuso la gara conquistando il titolo tricolore in 1'44"89 e subito dopo si è diretto verso gli spalti dove era seduta la sua fidanzata Sara Spatti, 21enne quattrocentista, si è inginocchiato con un anello in mano e le ha chiesto di sposarlo. Proposta accettata: ha detto “sì”.

Francesco Pernici, la carriera e i record negli 800 metri piani

Francesco Pernici, classe 2003, nato a Esine (nel Bresciano), è mezzofondista e primatista negli 800 metri piani. La sua carriera è in ascesa. Nel 2020 vince per la prima volta il doppio titolo italiano allievi degli 800 metri sia outdoor che indoor, come farà poi anche nel 2021 e nel 2022 tra i juniores e nel 2023 a livello promesse. Agli Europei Under 20 di Tallinn del 2021 è medaglia d’argento nella staffetta 4x400 metri (con Stefano Grendene, Lorenzo Benati e Tommaso Boninti). Nel 2022, al meeting di Conegliano, chiude gli 800 metri piani in 1'46"87: è il nuovo record italiano juniores. Ai Mondiali di Tokyo del 2025 corre gli 800 metri piani in ancora meno tempo, 1'43"84, segnando la migliore prestazione italiana under 23. Poche settimane fa, lo scorso 3 luglio, a Nancy, batte ancora una volta se stesso e stabilisce il nuovo record dei 1'43"60.