In un'intervista rilasciata a Vogue, Cristiano Ronaldo ha annunciato che "questo è probabilmente il mio ultimo anno nel calcio". L'ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha poi sottolineato di voler "lasciare un'eredità spettacolare e ho così tante cose che mi terranno occupato dopo il mio ritiro che è difficile dirne una sola"

"Questo è probabilmente il mio ultimo anno nel calcio". Ad annunciarlo, in un'intervista rilasciata a Vogue, è stato Cristiano Ronaldo. "Voglio lasciare un'eredità spettacolare e ho così tante cose che mi terranno occupato dopo il mio ritiro che è difficile dirne una sola", ha dichiarato l'ex fuoriclasse di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Con una carriera segnata da cinque Champions, oltre 900 goal e cinque Palloni d'Oro, il campione portoghese ha poi rimarcato che "il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in vari modi".

Ronaldo: "25 anni con molti sacrifici, ora vorrei divertirmi e viaggiare"

"Ho già pianificato il mio futuro. Ho così tante cose di cui occuparmi che dirne solo una è difficile", ha aggiunto Ronaldo. Che cosa succederà dopo un eventuale ritiro? Il calciatore portoghese risponde che "vorrei divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, cosa che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, anzi, quello che abbiamo guadagnato. Perché, dopotutto, sono passati 25 anni con molti sacrifici".