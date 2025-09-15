Duplantis, l’uomo dei record: l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Duplantis, l’uomo dei record: il primo nel 2020, l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri
Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nello stesso stadio nel 2021, vuoto a causa della pandemia, il 25enne svedese aveva dichiarato di sognare di battere il record del mondo proprio a Tokyo. Classe 1999, soprannominato "Mondo", è considerato il più grande astista di tutti i tempi ed uno dei più grandi atleti della sua generazione
- Armand Duplantis, 26 anni il prossimo 10 novembre, ha toccato ai mondiali di Tokyo quota 6,30 metri. Dopo aver vinto il suo terzo mondiale di fila superando, unico dei concorrenti, 6 metri (senza errori in sei salti), al terzo tentativo ha segnato il nuovo record del mondo
- Un centimetro in più del suo record precedente di 6,29 segnato lo scorso 12 agosto al Gold del Continental Tour di Budapest. Per Armand Duplantis si tratta del quattordicesimo record (otto outdoor e sei indoor)
- Il primo record dell'astista svedese con cittadinanza statunitense risale all'8 febbraio del 2020 quando saltò 6,17 a Torun (Polonia) mandando agli annali il 6,16 di Lavillenie. Il successivo 15 febbraio, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia di coronavirus, il secondo primato, 6,18 sempre indoor (ma comunque equiparato a quelli outdoor)
- Due anni dopo, il 7 marzo 2022, a Belgrado il terzo record, 6,19, prima del 6,20 di due settimane dopo. Ai Mondiali di Eugene, precisamente il 24 luglio 2022, il primo record del mondo all'aperto, 6,21. Dal febbraio 2023, quando saltò 6,22 a oggi una progressione di otto centimetri, sempre centimetro dopo centimetro
- In mezzo due ori olimpici a Tokyo nel 2021 e Parigi 2024, tre mondiali, a Eugene 2022, Budapest 2023 e Tokyo 2025 (oggi), tre mondiali indoor, Belgrado 2022, Glasgow 2024 e Nanchino 2025, e due Europei, Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024
- Classe 1999, Armand Gustav Duplantis, detto “Mondo” (da una deformazione del suo nome), è nato a Lafayette, in Louisiana, ed è figlio dell'astista statunitense Greg Duplantis. Dal 2015 ha optato per la nazionalità sportiva svedese della madre, Helena Duplantis, a sua volta ex pallavolista
- Considerato il più grande astista di tutti i tempi ed uno dei più grandi atleti della sua generazione, nel 2020 è stato nominato atleta mondiale dell'anno dalla World Athletics
- All'età di diciotto anni ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta ai campionati europei di atletica leggera di Berlino 2018, con la misura di 6,05 metri, stabilendo il record mondiale under 20
- Da più di quattro anni fa coppia fissa con Desiré Inglander, modella svedese classe 2001. Il primo incontro sarebbe avvenuto nel 2020 a Stoccolma, durante la tradizionale festa di mezza estate. La coppia ha debuttato ufficialmente sui social nel 2021, in occasione di un viaggio a Istanbul