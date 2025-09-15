Duplantis, l’uomo dei record: l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Esplora tutte le offerte Sky
Duplantis, l’uomo dei record: il primo nel 2020, l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nello stesso stadio nel 2021, vuoto a causa della pandemia, il 25enne svedese aveva dichiarato di sognare di battere il record del mondo proprio a Tokyo. Classe 1999, soprannominato "Mondo", è considerato il più grande astista di tutti i tempi ed uno dei più grandi atleti della sua generazione

