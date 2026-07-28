Zinedine Zidane è il nuovo ct della nazionale di calcio della Francia

L'ex allenatore del Real Madrid, campione del mondo con i Bleus da giocatore, ha firmato un contratto quadriennale. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo Ct della Francia. L'annuncio ufficiale è arrivato dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo in conferenza stampa: "Zidane sarà il prossimo selezionatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni". Poi ha svelato: "Già nel febbraio 2025 l'ho incontrato e l'ho contattato per offrirgli l'incarico di commissario tecnico della nostra nazionale francese. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. È stato l'incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinedine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di allenare la nazionale. Dall'altro, la Federazione desiderava avere qualcuno con l'aura, la competenza e il cuore dei nostri tifosi per guidare una delle migliori squadre al mondo", ha detto il numero 1 della federazione.

Zidane: "L'unica cosa che volevo fare" "È una gioia immensa - ha commentato Zidane -. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida. È questo che mi guida oggi. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare, in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale". Lo staff di Zidane sarà presentato a inizio settembre. Potrebbe interessarti Nazionale, fonti Sky: si va verso Mancini ct con Ranieri dt