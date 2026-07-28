Zinedine Zidane è il nuovo ct della nazionale di calcio della Francia

L'ex allenatore del Real Madrid, campione del mondo con i Bleus da giocatore, ha firmato un contratto quadriennale. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo
Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo Ct della Francia. L'annuncio ufficiale è arrivato dal presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo in conferenza stampa: "Zidane sarà il prossimo selezionatore della nazionale francese per i prossimi 4 anni". Poi ha svelato: "Già nel febbraio 2025 l'ho incontrato e l'ho contattato per offrirgli l'incarico di commissario tecnico della nostra nazionale francese. Da allora, ci siamo incontrati diverse volte per pianificare il suo arrivo. È stato l'incontro di due desideri. Da un lato, perché Zinedine è una delle leggende del calcio francese e aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni sarebbe stato quello di allenare la nazionale. Dall'altro, la Federazione desiderava avere qualcuno con l'aura, la competenza e il cuore dei nostri tifosi per guidare una delle migliori squadre al mondo", ha detto il numero 1 della federazione.
Zidane: "L'unica cosa che volevo fare"
"È una gioia immensa - ha commentato Zidane -. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida. È questo che mi guida oggi. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare, in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale". Lo staff di Zidane sarà presentato a inizio settembre.
Potrebbe interessarti
Nazionale, fonti Sky: si va verso Mancini ct con Ranieri dt
Una carriera da vincente
Zidane è stato l'emblema di una Francia vincente. Da calciatore ha trascinato la nazionale transalpina alla vittoria del Mondiale del 1998 e dell'Europeo del 2000. È stato anche protagonista sfortunato della finale del 2006 contro l'Italia, quando segnò su rigore il gol del vantaggio francese prima di essere espulso nei supplementari per una testata a Marco Materazzi, lasciando la squadra in 10 e non potendo così prendere parte ai calci di rigore che decisero la sfida. Pallone d'Oro nel 1998, ha giocato per cinque anni nella Juventus, vincendo due volte il campionato di Serie A. Da allenatore ha esordito nel Real Madrid, allenando la squadra riserve per poi passare alla prima squadra, con la quale ha conquistato tre Champions League consecutive. Dopo aver lasciato il club alla fine della stagione 2017-2018, è tornato ad allenarlo tra il 2019 e il 2021, conquistando il suo secondo titolo di campione della Liga dalla panchina.