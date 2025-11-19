Il nuovo bilancio europeo non piace al Parlamento né agli agricoltori

“Riuniamo i finanziamenti per la coesione, l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca, il sociale, la migrazione e altro ancora in un unico piano coerente”. È questa la principale novità del nuovo bilancio europeo, cioè il Quadro finanziario pluriennale per il 2028-2034, presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a luglio e ribadito alla plenaria del Parlamento europeo lo scorso 12 novembre. La misura consisterebbe nel fondere i fondi agricoli e quelli di coesione in un unico fondo, non più gestito dalle singole regioni, ma dai governi degli Stati membri. Von der Leyen ha assicurato che “la coesione e l’agricoltura rimangono al centro di questo bilancio” e che, sebbene “per la prima volta gli investimenti sociali siano integrati, a cambiare è la struttura del bilancio, ma i nostri valori rimangono gli stessi”.

Meno risorse per agricoltura e coesione

Stando ai dati sul Qfp elaborati dalla Fondazione Merita, su un totale di 1613 miliardi di euro, quelli destinati alla coesione, che comprenderebbero anche la Politica Agricola Comune, la pesca e la migrazione, sarebbero 797.