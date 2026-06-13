Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 13 giugno.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri fortunati del Lotto di oggi 13 giugno 2026
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di questa sera (13 giugno):
- Bari: 25 - 62 - 86 - 19 - 37
- Cagliari: 3 - 65 - 84 - 69 - 63
- Firenze: 84 - 34 - 83 - 8 - 26
- Genova: 19 - 29 - 90 - 53 - 32
- Milano: 75 - 70 - 86 - 51 - 35
- Napoli: 46 - 48 - 68 - 37 - 19
- Palermo: 16 - 39 - 87 - 84 - 74
- Roma: 29 - 42 - 65 - 54 - 80
- Torino: 77 - 67 - 68 - 57 - 45
- Venezia: 5 - 82 - 85 - 42 - 19
- Nazionale: 75 - 27 - 45 - 33 - 39
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri fortunati del 10eLotto del 13 giugno (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 13 giugno (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 13 giugno 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto di oggi: 179.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 16-06-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 16 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 125 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 118 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 113 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 104 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 101 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 98 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 92 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari: 67 (manca da 113 estrazioni) - 66 (da 101) - 10 (da 92)
- Cagliari: 41 (manca da 118 estrazioni) - 12 (da 76) - 79 (da 63)
- Firenze: 17 (manca da 57 estrazioni) - 86 (da 53) - 59 e 53 (da 49)
- Genova: 3 (manca da 74 estrazioni) - 53 (da 71) - 4 (da 67)
- Milano: 77 (manca da 97 estrazioni) - 63 (da 62) - 26 (da 60)
- Napoli: 40 (manca da 125 estrazioni) - 1 (da 104) - 84 (da 62)
- Palermo: 12 (manca da 72 estrazioni) - 61 (da 53) - 47 (da 51)
- Roma: 77 (manca da 68 estrazioni) - 88 (da 67) - 75 (da 60)
- Torino: 49 (manca da 102 estrazioni) - 88 (da 98) - 59 (da 71)
- Venezia: 31 (manca da 71 estrazioni) - 39 (da 70) - 82 (da 67)
- Nazionale: 58 (manca da 73 estrazioni) - 49 (da 70) - 55 (da 57)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 16 giugno sono:
- 70 (da 111) - 76 (da 66) - 23 (da 58) - 4 (da 57) - 88 (da 52) - 26 (da 46)
Per approfondire: