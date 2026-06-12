Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 giugno: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 giugno: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 12 giugno.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire:

I numeri dell'estrazione dell'11 giugno

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I numeri fortunati del Lotto del 12 giugno

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di questa sera (12 giugno):

 

  • Bari:             45 - 77 - 23 -71 - 83 
  • Cagliari:       32 - 55 - 16 - 31 - 22 
  • Firenze:       40 - 37 - 50 - 42 - 86 
  • Genova:      65 - 69 - 52 - 36 - 27 
  • Milano:        59 - 56 - 79 - 37 - 64 
  • Napoli:         8 -9 - 43 - 71 - 28 
  • Palermo:      46 - 79 - 55 - 1 - 67 
  • Roma:           87 - 71 - 59 - 1 - 89 
  • Torino:          51 - 38 - 48 - 22 - 31 
  • Venezia:        76 - 56 - 16 - 52 - 33 
  • Nazionale:    35 - 55 - 72 - 38 - 67 

    •  

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    La serie fortunata del 10eLotto

    All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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    I 10eLotto di oggi 12 giugno 2026

    I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione  sono:

    8 – 9 – 23 – 32 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 51 – 55 – 56 – 59 – 65 – 69 – 71 – 76 – 77 – 79 – 87

     

    Numero oro: 45

     

    Doppio oro: 45, 77

     

    Extra: 1-16-22-27-28-31-36-42-43-48-50-52-64-83-86

     

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    Come funziona il Superenalotto?

    Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

    • due numeri;
    • tre numeri;
    • quattro numeri;
    • cinque numeri;
    • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
    • tutti i sei numeri.

     

    Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

     

    Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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    Superenalotto, jackpot e numeri del 12 giugno (in aggiornamento)

    Ecco i numeri estratti il 12 giugno 2026:

     

    La combinazione vincente è: 18 - 24 - 68 - 75 - 83 - 42

     

    Il numero Jolly è: 26

     

    Il numero Superstar è: 20

     

    Jackpot del Superenalotto di oggi: 178.100.000 euro

     

    Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-06-2026: 

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    I numeri ritardatari del Lotto

    Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 13 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

    I numeri ritardatari in assoluto:

    • Napoli 40 (manca da 124 estrazioni)
    • Cagliari 41 (manca da 117 estrazioni)
    • Bari 67 (manca da 112 estrazioni)
    • Napoli 1 (manca da 103 estrazioni)
    • Torino 49 (manca da 101 estrazioni)
    • Bari 66 (manca da 100 estrazioni)
    • Torino 88 (manca da 97 estrazioni)
    • Milano 77 (manca da 96 estrazioni)
    • Bari 10 (manca da 91 estrazioni)
    • Bari 3 (manca da 81 estrazioni)

    Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

    • Bari 67 (manca da 112 estrazioni) - 66 (da 100) - 10 (da 91)
    • Cagliari 41 (manca da 117 estrazioni) - 12 (da 75) - 79 (da 62)
    • Firenze 17 (manca da 56 estrazioni) - 86 (da 52) - 59 e 53 (da 48)
    • Genova 3 (manca da 73 estrazioni) - 53 (da 70) - 4 (da 66)
    • Milano 77 (manca da 96 estrazioni) - 63 (da 61) - 26 (da 59)
    • Napoli 40 (manca da 124 estrazioni) - 1 (da 103) - 84 (da 61)
    • Palermo 12 (manca da 71 estrazioni) - 61 (da 52) - 47 (da 50)
    • Roma 77 (manca da 67 estrazioni) - 88 (da 66) - 75 (da 59)
    • Torino 49 (manca da 101 estrazioni) - 88 (da 97) - 59 (da 70)
    • Venezia 31 (manca da 70 estrazioni) - 39 (da 69) - 82 (da 66)
    • Nazionale 58 (manca da 72 estrazioni) - 49 (da 69) - 55 (da 56)

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    I numeri ritardatari del Superenalotto

    I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 giugno sono:

     

    • 70 (da 110) - 76 (da 65) - 23 (da 57) - 4 (da 56) - 88 (da 51) - 26 (da 45)

     

    Per approfondire: 

    Superenalotto, le 10 vincite record

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