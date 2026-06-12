Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 12 giugno: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 12 giugno.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri fortunati del Lotto del 12 giugno
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di questa sera (12 giugno):
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I 10eLotto di oggi 12 giugno 2026
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
8 – 9 – 23 – 32 – 37 – 38 – 40 – 45 – 46 – 51 – 55 – 56 – 59 – 65 – 69 – 71 – 76 – 77 – 79 – 87
Numero oro: 45
Doppio oro: 45, 77
Extra: 1-16-22-27-28-31-36-42-43-48-50-52-64-83-86
Come funziona il Superenalotto?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 12 giugno (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 12 giugno 2026:
La combinazione vincente è: 18 - 24 - 68 - 75 - 83 - 42
Il numero Jolly è: 26
Il numero Superstar è: 20
Jackpot del Superenalotto di oggi: 178.100.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-06-2026:
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 13 giugno 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 124 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 117 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 112 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 103 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 101 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 100 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 97 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 10 (manca da 91 estrazioni)
- Bari 3 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 112 estrazioni) - 66 (da 100) - 10 (da 91)
- Cagliari 41 (manca da 117 estrazioni) - 12 (da 75) - 79 (da 62)
- Firenze 17 (manca da 56 estrazioni) - 86 (da 52) - 59 e 53 (da 48)
- Genova 3 (manca da 73 estrazioni) - 53 (da 70) - 4 (da 66)
- Milano 77 (manca da 96 estrazioni) - 63 (da 61) - 26 (da 59)
- Napoli 40 (manca da 124 estrazioni) - 1 (da 103) - 84 (da 61)
- Palermo 12 (manca da 71 estrazioni) - 61 (da 52) - 47 (da 50)
- Roma 77 (manca da 67 estrazioni) - 88 (da 66) - 75 (da 59)
- Torino 49 (manca da 101 estrazioni) - 88 (da 97) - 59 (da 70)
- Venezia 31 (manca da 70 estrazioni) - 39 (da 69) - 82 (da 66)
- Nazionale 58 (manca da 72 estrazioni) - 49 (da 69) - 55 (da 56)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 giugno sono:
- 70 (da 110) - 76 (da 65) - 23 (da 57) - 4 (da 56) - 88 (da 51) - 26 (da 45)
Per approfondire: