Patatine surgelate, le migliori in friggitrice aria per Altroconsumo

Introduzione

Le patatine fritte sono uno tra i contorni più apprezzati da grandi e piccini. Per consumarle con maggiore frequenza e leggerezza, i consumatori scelgono sempre più spesso le varianti surgelate da fare al forno, che evitano il classico bagno nell'olio. Oggi esiste un'alternativa ancor più amata, vale a dire la friggitrice ad aria. Per scoprire se questo elettrodomestico garantisce davvero un risultato eccellente, Altroconsumo ha testato sette marche di patatine surgelate (tra cui McCain, Pizzoli, Findus, Esselunga e Harvest di Lidl) cucinandole sia in forno sia in friggitrice ad aria. I risultati, tra analisi di laboratorio e prove d'assaggio, premiano la novità