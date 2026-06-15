Patatine surgelate, le migliori in friggitrice aria per Altroconsumo

Introduzione
Le patatine fritte sono uno tra i contorni più apprezzati da grandi e piccini. Per consumarle con maggiore frequenza e leggerezza, i consumatori scelgono sempre più spesso le varianti surgelate da fare al forno, che evitano il classico bagno nell'olio. Oggi esiste un'alternativa ancor più amata, vale a dire la friggitrice ad aria. Per scoprire se questo elettrodomestico garantisce davvero un risultato eccellente, Altroconsumo ha testato sette marche di patatine surgelate (tra cui McCain, Pizzoli, Findus, Esselunga e Harvest di Lidl) cucinandole sia in forno sia in friggitrice ad aria. I risultati, tra analisi di laboratorio e prove d'assaggio, premiano la novità
Quello che devi sapere
Test chimici e valore dell'acrilammide
Tutti i prodotti hanno superato i test chimici legati alla freschezza dell'olio e all'assenza di sostanze degradate. Particolare attenzione è stata presta all'acrilammide, un composto potenzialmente cancerogeno che si forma naturalmente nei cibi ricchi di amido (come le patate) durante le cotture superiori a 120°. In forno i valori restano ampiamente sotto i limiti di legge In friggitrice ad aria i livelli registrati sono leggermente più alti. Solo un prodotto (le Harvest Basket di Lidl) ha mostrato un valore di acrilammide di poco superiore alla soglia di riferimento europea.
Il verdetto degli esperti di Altroconsumo premia Esselunga
Un panel di giudici esperti ha assaggiato le patatine al buio, senza conoscere il marchio né il metodo di cottura utilizzato. Il verdetto è chiaro: le patatine cotte in friggitrice ad aria piacciono di più rispetto a quelle preparate nel forno tradizionale. Il distacco è netto in cinque prodotti su sette I prodotti che hanno conquistato il podio più alto in entrambe le modalità di cottura sono Esselunga Patate fritte e Mc Cain Forno express. Segono Mc Cain Le Patatine Originali e Findus Patatine Classiche
Vantaggi e svantaggi della friggitrice ad aria
La friggitrice ad aria si conferma un'ottima alleata in cucina, ma richiede un po' di pratica. Ecco cosa è emerso dal confronto con il forno tradizionale:
I vantaggi
- Velocità: la cottura richiede meno tempo.
- Risparmio: consuma meno energia elettrica rispetto al forno.
- Gusto: la consistenza finale è generalmente superiore.
I rischi
- Istruzioni rigide: per evitare errori bisogna calibrare bene tempo, temperatura e quantità in base al cestello.
- Cestello troppo pieno: se si esagera con le dosi, l'aria non circola, non si forma la crosticina e le patatine restano molli.
- Poche patatine / troppo tempo: si rischia di bruciarle e di asciugarle troppo all'interno, rendendole farinose e aumentando il rischio acrilammide.
Il metodo del test
Per garantire l'imparzialità, ogni campione è stato preparato seguendo scrupolosamente le indicazioni di tempo, temperatura e quantità riportate sulla confezione del produttore. Per la cottura ad aria è stato utilizzato il modello di friggitrice giudicato migliore nei test comparativi svolti sempre da Altroconsumo.