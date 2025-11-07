Itinerari da re, tra le Residenze Sabaude con i Royal Community Tour

Affidare ai cittadini un ruolo attivo di ambassador di destinazione. Trasformare i racconti dei locals in esperienze di viaggio. Questa la missione del nuovo progetto (finanziato dal Ministero del Turismo) che coinvolge i territori intorno alle Residenze Reali Sabaude, patrimonio UNESCO dal 1997, che non sono più più meri “spazi-gioiello” da contemplare e visitare ma diventano “luoghi vissuti e da vivere”