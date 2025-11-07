Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Itinerari da re, tra le Residenze Sabaude con i Royal Community Tour

Costanza Ruggeri

Affidare ai cittadini un ruolo attivo di ambassador di destinazione. Trasformare i racconti dei locals in esperienze di viaggio. Questa la missione del nuovo progetto (finanziato dal Ministero del Turismo) che coinvolge i territori intorno alle Residenze Reali Sabaude, patrimonio UNESCO dal 1997, che non sono più più meri “spazi-gioiello” da contemplare e visitare ma diventano “luoghi vissuti e da vivere”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ