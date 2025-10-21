Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Montreal a Londra, le bici rivoluzionano la mobilità. E in Italia?

Economia
©Ansa

Introduzione

“Le bici stanno rivoluzionando i trasporti”. Titola il The Economist in un approfondimento in cui sottolinea come "la potenza dei pedali è in piena espansione, e scatena una nuova guerra culturale".

 

Ma la situazione cambia molto da città a città, tra alcune che si sono già adattate alle esigenze dei ciclisti, e quelle che ancora faticano a farlo. Dal Canada fino all’Asia, passando anche per l’Europa e l’Italia, ecco alcuni esempi

Quello che devi sapere

I motivi della “rinascita” delle biciclette

Il The Economist, prima di tutto, ha individuato le ragioni che stanno dietro alla “rinascita” della bicicletta. E sono tre:

 

  • La prima è la pandemia: con il Covid, milioni di persone hanno scelto la bici per evitare bus e metropolitane affollate. I governi, in molti casi, hanno risposto a questa nuova esigenza realizzando piste ciclabili temporanee, che in molti casi sono poi diventate permanenti.
  • La seconda ragione è tecnologica ed è legata allo sviluppo delle ebike. Le batterie più leggere e i motori sempre più efficienti hanno reso le bici elettriche “più economiche, più divertenti e accessibili a chiunque”, scrive il giornale. Questo tipo di bicicletta, viene poi sottolineato, è quello più usato nel bikesharing, che ha fatto sì che l’uso di questo tipo di mezzi si sia diffuso molto rapidamente, soprattutto nelle grandi città
  • Infine, la terza ragione è l’infrastruttura: “Le piste ciclabili creano ciclisti, “perché eliminano gran parte del rischio di essere travolti da automobilisti distratti o aggressivi”. Se ci sono ciclabili sicure e ben progettate, i cittadini le usano, è la tesi del giornale.

 

Per approfondire: 

Su Insider - Più ciclabili e meno parcheggi: ecco come Parigi ha ridotto l'inquinamento

 

1/5

Il caso di Montreal

Il The Economist cita diverse città come buoni esempi. La prima è Montreal, in Canada, dove un quinto di tutti gli spostamenti viene fatto in bicicletta e un terzo della popolazione la usa almeno una volta a settimana. Negli ultimi anni, Montreal ha ampliato notevolmente la sua rete ciclabile: solo nei cinque anni precedenti al 2020, la rete è cresciuta del 34%, superando i 1.000 km di piste ciclabili. Non solo: nel 2024 la città ha annunciato 29 nuovi progetti ciclabili aggiungendo 33 km alla rete.

2/5
pubblicità

I casi di Londra e Parigi

A Londra, l’uso delle biciclette “è aumentato del 57% in due anni” e ora nel quartiere finanziario durante il giorno “superano le auto in un rapporto di due a uno”, scrive il The Standard. Questo enorme aumento, il più grande mai registrato dalla City of London Corporation, è stato alimentato in parte da un incremento del 340% nell'uso di biciclette senza dock, ovvero le ebike Lime e Forest, ampiamente diffuse nel centro di Londra. 

 

Anche a Parigi le biciclette sono molto usate, più di moto e scooter. Un’indagine dello scorso anno sulla mobilità nell’Île-de-France certificava l’affermazione della bicicletta sull’auto come mezzo di trasporto preferito dai residenti nel cuore di Parigi, per spostarsi in città. Questo trend è stato poi confermato anche nelle aree limitrofe al pieno centro cittadino.

3/5

Il caso di Tokyo (e non solo)

Spostandosi in Giappone, nella trafficatissima Tokyo, il The Economist scrive che “il 23% degli uomini d'affari” qui è passato “alla bicicletta per recarsi al lavoro ed evitare la folla sui treni”. E le bici stanno tornando ad affollare anche le strade di Pechino, in Cina.

4/5
pubblicità

E in Italia?

Anche nel nostro Paese le bici, e in particolare quelle elettriche, sono aumentate del 40% rispetto al 2019. L'anno scorso sono state vendute circa un milione di bici tradizionali, e 274mila di quelle elettriche. Milano è la prima città italiana per numero di bici elettriche in bikesharing, circa 10mila, seguita da Roma e da Bologna. Il problema principale in Italia è che le piste ciclabili separate dalla carreggiata delle auto sono ancora poche. E andare in bici nel traffico è pericoloso. L'anno scorso in Italia sono morti 185 ciclisti in incidenti stradali, ricorda Il Corriere della Sera, mentre nel Regno Unito, che ha una popolazione maggiore, 82.

 

A livello locale, le politiche per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta restano frammentarie e spesso insufficienti. Secondo i dati del nono rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, solo il 25,3% dei Comuni italiani considera la tutela dei ciclisti una priorità “molto alta” nei propri piani di mobilità urbana, mentre oltre un terzo (34,3%) la classifica come “alta”. 

 

Bisogna poi considerare anche la struttura delle città, che, in Italia, spesso sono storiche, con vie strette, e dove le difficoltà sono oggettivamente alte quando si vogliono creare piste ciclabili separate.

 

Per approfondire:

Su Insider - L'Europa si muove in bicicletta. Mentre l'Italia va in macchina

5/5
pubblicità

Leggi anche

Economia

Da Montreal a Londra, le bici rivoluzionano la mobilità. E in Italia?

Economia

Trapianti di capelli, business in crescita in tutta Europa. I dati

Economia

Manovra 2026, allineamento accise: tagli su benzina ma sale su gasolio

Economia

Sostenibilità, sul podio Trento, Mantova e Bergamo: la classifica

Economia

Btp Valore 2025, partenza sprint: raccoglie 5,4 miliardi. Cosa sapere