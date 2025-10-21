Da Montreal a Londra, le bici rivoluzionano la mobilità. E in Italia?

Anche nel nostro Paese le bici, e in particolare quelle elettriche, sono aumentate del 40% rispetto al 2019. L'anno scorso sono state vendute circa un milione di bici tradizionali, e 274mila di quelle elettriche. Milano è la prima città italiana per numero di bici elettriche in bikesharing, circa 10mila, seguita da Roma e da Bologna. Il problema principale in Italia è che le piste ciclabili separate dalla carreggiata delle auto sono ancora poche. E andare in bici nel traffico è pericoloso. L'anno scorso in Italia sono morti 185 ciclisti in incidenti stradali, ricorda Il Corriere della Sera, mentre nel Regno Unito, che ha una popolazione maggiore, 82.

A livello locale, le politiche per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta restano frammentarie e spesso insufficienti. Secondo i dati del nono rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, solo il 25,3% dei Comuni italiani considera la tutela dei ciclisti una priorità “molto alta” nei propri piani di mobilità urbana, mentre oltre un terzo (34,3%) la classifica come “alta”.

Bisogna poi considerare anche la struttura delle città, che, in Italia, spesso sono storiche, con vie strette, e dove le difficoltà sono oggettivamente alte quando si vogliono creare piste ciclabili separate.

Per approfondire:

