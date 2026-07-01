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Lifestyle

Pieroad: “Cosa ho imparato nel mio giro del mondo a piedi”

Ludovica Passeri

Dal profilo Instagram di Pieroad

Nicolò Guarrera ha documentato il suo giro del mondo sui social: un cammino di 36mila chilometri durato cinque anni. Il posto fisso abbandonato, la scelta di mettersi in marcia, gli incontri che lo hanno arricchito: ci ha raccontato la sua esperienza che è diventata anche un libro "Con i piedi per terra"

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