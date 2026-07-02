Introduzione

In vista delle vacanze estive, se si ha in programma un viaggio in aereo, è meglio controllare le regole riguardo alle dimensioni e al peso del bagaglio a mano e a cosa non si può portare. Ogni compagnia aerea stabilisce delle misure diverse e che spesso cambiano di anno in anno. Le differenze riguardano soprattutto: le dimesioni del bagaglio a mano, il peso consentito, il numero di bagagli inclusi ed eventuali restrizioni su liquidi e oggetti personali. Di seguito le informazioni aggiornate per le principali compagnie aeree.