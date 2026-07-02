Introduzione
In vista delle vacanze estive, se si ha in programma un viaggio in aereo, è meglio controllare le regole riguardo alle dimensioni e al peso del bagaglio a mano e a cosa non si può portare. Ogni compagnia aerea stabilisce delle misure diverse e che spesso cambiano di anno in anno. Le differenze riguardano soprattutto: le dimesioni del bagaglio a mano, il peso consentito, il numero di bagagli inclusi ed eventuali restrizioni su liquidi e oggetti personali. Di seguito le informazioni aggiornate per le principali compagnie aeree.
Quello che devi sapere
Linee guida generali per il 2026
Le linee guida generali da tenere presenti prima di partire riguardano liquidi, dimensione bagaglio a mano e peso massimo. In generale il borsone o il trolley da portare in cabina non deve superare i 55x20x40 cm, ma ogni compagnia ritocca i limiti a seconda di suoi criteri specifici. Il peso massimo che si può portare va dai 7 ai 10 kg, anche questo a descrizione della società con cui si vola. Il limite massimo per i liquidi è invece sempre 100 ml.
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Le regole di Ryanair
Con Ryanair, tutte le tariffe includono un bagaglio a mano piccolo da portare a bordo gratuitamente, come una borsa, uno zaino o una custodia per laptop. Le misure consentite sono 40x30x20 cm e il bagaglio deve essere sistemato sotto il sedile davanti a te. Per portare anche un trolley in cabina, bisogna acquistare l’opzione Priorità e due bagagli a mano che permette di aggiungere una valigia da 10 kg con dimensioni massime 55x40x20 cm, da riporre nella cappelliera. Si può anche aggiungere il bagaglio a mano successivamente, senza l’opzione Priorità, in genere risparmiando qualche euro. Il bagaglio piccolo incluso nella tariffa base deve rispettare soprattutto le dimensioni 40x30x20 cm, mentre il trolley aggiuntivo con Priority può pesare fino a 10 kg.
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Le regole di EasyJet
Con EasyJet, tutti i passeggeri possono portare a bordo un bagaglio a mano piccolo gratuito, da sistemare sotto il sedile davanti e dalle dimensioni massime di 45x36x20 cm, comprese maniglie e ruote. Il peso massimo consentito è 15 kg, ma EasyJet specifica che devi essere in grado di sollevare e trasportare il bagaglio autonomamente. Si può anche aggiungere un bagaglio a mano grande da riporre nella cappelliera, con dimensioni massime 56x45x25 cm. Questa opzione può essere inclusa in alcune tariffe o acquistata separatamente, in base al biglietto.
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Le regole di Wizz Air
Wizz Air permette di portare a bordo una borsa piccola dalle dimensioni massime di 40x30x20 cm e, con l’opzione Priority, si può aggiungere un bagaglio più grande con dimensioni 55x40x23 cm. Il peso massimo è di 10 kg per collo.
Le regole di Vueling Airlines e Volotea
Sia Vueling che Volotea offrono gratuitamente di portare una borsa piccola da sistemare sotto il sedile e dalle dimensioni massime di 40x30x20 cm. Riguardo al bagaglio più grande, le dimensioni sono per entrambe le compagnie aerre di 55x40x20 cm ma Vueling lo permette solo se incluso nella tariffa o acquistato, Volotea solo se si seleziona l’opzione due bagagli a bordo. Il peso massimo per Vueling è di 10 kg per trolley in cappelliera, Volotea stabilisce 10 kg totali tra borsa piccola e grande.
Le regole di Turkish Airlines e Tap Air Portugal
Turkish Airlines e Tap Air Portugal permettono di portare a bordo un bagaglio a mano e un articolo personale incluso nella tariffa ecomony. L’articolo personale (borsa piccola) deve avere dimensioni massime di 40x30x15 cm, il bagaglio a mano 55x40x23 cm (Turkish Airlines) e 55x40x25 cm (TAP). Il peso consentito dalla compagnia turca è 8 kg per bagaglio a mano e 4 kg articolo personale; quello di TAP è 10 kg + 2 kg per articolo personale.
Le regole di Transavia, Swiss e Sas
Transavia permette di portare 1 borsa piccola gratuita con dimensioni 40x30x20 cm e un trolley solo se prenotato/incluso di 55x40x25 cm per un peso totale di 10 kg. Swiss offre un bagaglio a mano di 55x40x23 cm + 1 articolo personale, salvo Economy Basic su corto/medio raggio di 40x30x15 cm. Peso totale della compagnia svizzera è 8 kg. Sas concede una borsa sotto il sedile di 40x30x15 cm oltre che un bagaglio a mano in base alla tariffa di 55x40x23 cm, quest’ultimo con peso massimo di 8 kg.
Le regole di Qatar Airways, Qantas, Nowegian e Lufthansa
- Qatar Airways offre un bagaglio a mano in Economy; due in Business/First da 50x37x25 cm e peso di 7 kg in Economy e 15 kg totali in Business/First.
- Quantas concede un bagaglio a mano 56x36x23 cm + una borsa sotto il sedile 34x48x23 cm + un articolo personale e 10 kg per collo; 7 kg su alcuni voli Dash 8.
- Per Norwegian si può portare una borsa piccola 30x40x20 cm e trolley 55x40x23 cm incluso/acquistabile in base alla tariffa. Il peso è 10 kg combinati con tariffa LowFare+; 15 kg con Flex.
- Lufthansa permette di portare 8 kg tra un bagaglio a mano 55x40x23 cm + un articolo personale 40x30x15 cm, salvo Economy Basic su corto/medio raggio.
Le regole KLM, ITA Airways, Iberia, Finnair
- KLM concede un bagaglio a mano 55x35x25 cm + una borsa piccola 40x30x15 cm, salvo Basic con 12 kg combinati in Economy/Premium Comfort; 18 kg in Business.
- ITA Airways dice sì a un bagaglio a mano 55x35x25 cm + un accessorio personale 45x36x20 cm purché non si superino gli 8 kg. Iberia permette un bagaglio a mano 56x40x25 + articolo personale e 10 kg in Economy/Premium Economy; 14 kg in Business.
- Su Finnair si possono portare un bagaglio a mano 55x40x23 cm + 1 borsa piccola 40x30x15 cm, salvo Economy Superlight. Il peso massimo è 8 kg combinati in Economy/Premium Economy; 12 kg in Business.
Le regole Etihad Airways, Emirates, Delta e British Airways
- Etihad permette un bagaglio a mano in Economy di 56x36x23 cm e masimo 7 kg. Emirates concede un bagaglio a mano in Economy/Premium Economy di 55x38x22 cm; due colli in Business/First. Il peso massimo è 7 kg in Economy; 10 kg in Premium Economy; 7 kg per collo in Business/First.
- Su Delta via libera a un bagaglio a mano 56x35x23 cm + un articolo personalema senza limite generale indicato sul peso, salvo eccezioni su alcune tratte.
- Su British Airways si sale con 1 bagaglio a mano 56x45x25 cm + un borsa piccola 40x30x15 cm. Il peso massimo è 23 kg per collo, da sollevare senza assistenza.
Le regole Air Malta e Air France
- Air Malta /KM Malta Airlines concede 1 borsa piccola 40x34x18 cm; bagaglio a mano incluso solo in alcune tariffe 55x40x25 cm e peso fino a 10kn per bagaglio a mano.
- Su Air France si sale con 1 bagaglio a mano 55x35x25 cm + 1 borsa piccola 40x30x15 cm, salvo tariffe Basic. 12 kg in Economy, fino a 18 kg in Business, peso combinato.
Le regole sui liquidi nel bagaglio a mano e cosa non portare
Per i liquidi nel bagaglio a mano, la regola generale resta quella dei contenitori da massimo 100 ml, da inserire in un sacchetto trasparente e richiudibile. Rientrano in questa categoria anche creme, gel, spray, profumi, dentifricio e prodotti simili. Nel 2026 alcuni aeroporti stanno introducendo scanner di nuova generazione che possono permettere regole più flessibili, ma non tutti gli scali li hanno adottati e le disposizioni possono cambiare anche in base al terminal o alla destinazione. Non si possono portare a bordo oggetti taglienti o pericolosi come lamette o forbicine.
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