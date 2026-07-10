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Lifestyle

Copenaghen premia i viaggi green, mostre e servizi gratis per i turisti responsabili

Costanza Ruggeri

Trasformare le azioni green in una valuta di scambio. Si chiama CopenPay l’innovativa iniziativa di turismo sostenibile che premia i visitatori e i cittadini che adottano comportamenti eco-responsabili offrendo l'accesso gratuito o scontato a musei, pasti biologici ed esperienze culturali in tutta la città. Il progetto coinvolge oltre 100 attrazioni e operatori turistici ed è stato inserito tra le migliori invenzioni del mondo da parte di TIME

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