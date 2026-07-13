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Oroscopo della settimana, le previsioni dal 13 al 19 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 13 al 19 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana parte con alcune tensioni da gestire con diplomazia e parole ben dosate. In amore passione e sensualità possono ravvivare il rapporto o accendere nuovi incontri. Sul lavoro controllate ogni dettaglio per evitare sviste, mentre la fortuna offre buone occasioni da valutare con attenzione.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

 

 

1/12

TORO

Si apre una fase più piacevole, fatta di socialità, affetto e voglia di prendervi cura di chi conta. In amore può nascere una complicità solida, fatta di intesa mentale e affettiva. Sul lavoro concentrazione e nuove opportunità vi favoriscono, mentre la fortuna lascia spazio a scelte molto razionali.

 

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2/12
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GEMELLI

La settimana alterna spinte al cambiamento e bisogno di stabilità, chiedendovi di scegliere la direzione giusta. In amore convivono audacia e incertezza, quindi meglio non agire di fretta. Sul lavoro potete aprire strade importanti, mentre la fortuna sostiene entrate e occasioni concrete.

 

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3/12

CANCRO

Nei primi giorni ritrovate un clima più sereno, con maggiore disponibilità verso chi amate. In amore dialogo e romanticismo rafforzano la complicità. Sul lavoro lucidità e concentrazione vi portano soddisfazioni, mentre la fortuna favorisce trattative e scelte ben ponderate.

 

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4/12
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LEONE

Questa fase intreccia stabilità e rinnovamento, offrendovi strumenti utili per cambiare ciò che non funziona. In amore passione e coraggio vi aiutano a riprendere in mano il cuore. Sul lavoro arrivano possibilità di svolta, mentre la fortuna sostiene crescita, risparmi e buone intuizioni.

 

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5/12

VERGINE

La settimana vi trova più vivaci nei rapporti e più pronti a usare le parole nel modo giusto. In amore le nuove possibilità crescono, ma serve equilibrio nelle reazioni. Sul lavoro siete efficienti e preparati, mentre la fortuna resta stabile se gestite bene entrate e uscite.

 

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6/12
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BILANCIA

L’inizio settimana porta questioni delicate da affrontare con trasparenza. In amore sensualità e audacia vi rendono più intraprendenti. Sul lavoro attenzione a distrazioni e dettagli trascurati, mentre la fortuna può offrire occasioni interessanti ma non sempre facili da riconoscere.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La settimana favorisce lucidità, dialogo e nuovi contatti capaci di stimolare la vostra curiosità. In amore sentimenti profondi e comunicazione creano un’intesa preziosa. Sul lavoro colloqui e cambiamenti sono favoriti, mentre la fortuna premia astuzia e capacità di leggere gli ostacoli.

 

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8/12
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SAGITTARIO

Questa fase può risultare più faticosa del previsto, soprattutto nei rapporti già tesi. In amore serve distinguere tra tensioni passeggere e problemi più profondi. Sul lavoro procedete senza caricarvi troppo, mentre la fortuna invita a non aspettare passivamente occasioni migliori.

 

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9/12

CAPRICORNO

I primi giorni possono portare equivoci, ritardi e distrazioni, ma il clima migliora presto. In amore contano più gesti e sentimento che troppe spiegazioni. Sul lavoro serve prudenza per evitare errori, mentre la fortuna consiglia attenzione a contratti, preventivi e documenti.

 

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10/12
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ACQUARIO

Prima del weekend potreste dover fare ordine tra emozioni e desideri contrastanti. In amore una fase più chiara arriva dopo aver affrontato i dubbi. Sul lavoro serve più diplomazia, mentre la fortuna chiede di frenare spese impulsive e acquisti inutili.

 

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11/12

PESCI

La settimana vi sostiene con chiarezza mentale e dialogo, ma le emozioni vanno tenute sotto controllo. In amore le relazioni solide resistono, quelle fragili chiedono prudenza. Sul lavoro comunicazione e idee brillanti vi favoriscono, mentre la fortuna dipende soprattutto dalle vostre azioni.

 

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