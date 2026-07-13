La settimana favorisce lucidità, dialogo e nuovi contatti capaci di stimolare la vostra curiosità. In amore sentimenti profondi e comunicazione creano un’intesa preziosa. Sul lavoro colloqui e cambiamenti sono favoriti, mentre la fortuna premia astuzia e capacità di leggere gli ostacoli.

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