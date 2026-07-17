La teoria resta minoritaria. Alla sua uscita "Odysseus Unbound" ricevette giudizi favorevoli da studiosi come Mary Beard e Peter Green, ma anche critiche: G.L. Huxley e Christina Haywood contestarono al libro di non prendere sul serio l'ipotesi tradizionale, e Huxley osservò che, anche ammesso che Paliki fosse stata un'isola, questo non dimostrerebbe che sia la Itaca di Omero. Il punto debole è il terreno: a Paliki mancano scavi che abbiano restituito il palazzo o gli altri luoghi descritti nel poema. Sono note tombe della tarda età micenea e recenti indagini dell'Eforato di Cefalonia e Itaca su siti del bronzo antico (tra cui la palude di Livadi, indicata come possibile porto di Ulisse) ma nulla di comparabile a un'identificazione. L'archeologo Thanasis Papadopoulos ha rivolto ai sostenitori delle isole vicine una sfida esplicita: portare prove archeologiche vere.