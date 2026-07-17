La categoria zaini è quella che cresce di più. A giugno 2026 le ricerche sono state 62.589, con un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 42% se il confronto si sposta su giugno 2024. Un segnale di quanto stia aumentando l'interesse verso soluzioni leggere, flessibili e adattabili nella fase di preparazione alle vacanze.