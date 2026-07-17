Introduzione
Nell'estate 2026 la scelta del bagaglio diventa strategica: non conta solo cosa mettere in valigia, ma come ottimizzare spazio, misure e costi. È la fotografia scattata dall'Osservatorio Trovaprezzi.it sui trend legati ai bagagli da viaggio, che registra un'impennata delle ricerche sugli zaini (62.589 solo a giugno 2026) e un netto calo dell'interesse per valigie e trolley. Il fenomeno più curioso riguarda gli zaini sottovuoto, mentre cresce la tendenza a cercare direttamente le misure compatibili con i limiti delle compagnie aeree.
Quello che devi sapere
Il boom degli zaini: +11,4% di ricerche in un anno
La categoria zaini è quella che cresce di più. A giugno 2026 le ricerche sono state 62.589, con un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 42% se il confronto si sposta su giugno 2024. Un segnale di quanto stia aumentando l'interesse verso soluzioni leggere, flessibili e adattabili nella fase di preparazione alle vacanze.
Il crollo di valigie e trolley
Sul fronte opposto, la categoria valigie e trolley registra a giugno 2026 una flessione del 30,7% rispetto a giugno 2025. Il dato va però letto con cautela: la dinamica riguarda le ricerche online nella fase preparatoria del viaggio e non indica necessariamente un abbandono del trolley tradizionale, che resta uno strumento consolidato.
Spopola la keyword "zaino sottovuoto"
Il segnale più curioso arriva dalle parole chiave digitate dagli utenti. Tra quelle a maggior traffico compaiono "zaino sottovuoto", "zaino da viaggio aereo con sottovuoto", "zaino da viaggio sottovuoto", "zaino sottovuoto con pompa" e "zaino sottovuoto 40x30x20". Nel complesso, le ricerche legate al sottovuoto valgono quasi il 40% del traffico rilevato all'interno del set di keyword analizzate sugli zaini da viaggio. Non si tratta di formule generiche come "zaino trekking" o "zaino viaggio", ma di richieste che raccontano un'esigenza precisa: comprimere il contenuto e sfruttare ogni centimetro disponibile.
Le misure al centro: i formati più cercati per gli zaini
Gli utenti non cercano più soltanto una categoria di prodotto: inseriscono direttamente le dimensioni. Nella categoria zaini il formato più richiesto è il 40x20x25, che pesa per il 40,8% dell'interesse legato alle misure, seguito dal 40x30x20 con il 38% e dal 45x36x20 con l'11,4%. Numeri che coincidono in larga parte con i limiti imposti dalle compagnie aeree per il bagaglio a mano.
Valigie e trolley, il formato 55x40x20 resta il più gettonato
Anche per le valigie le misure sono decisive. Il 55x40x20 raccoglie il 25,4% delle ricerche legate alle dimensioni, seguito dal 40x30x20 con il 13,8%, dal 40x20x25 con il 10,1% e dal 45x36x20 con il 7,3%. Scegliere il prodotto giusto diventa così una forma di pianificazione preventiva: partire più organizzati, evitare sorprese al gate e contenere gli extra costi.
Chi cerca cosa: zaini più giovani e femminili
Le due categorie intercettano pubblici diversi. Gli zaini attirano utenti mediamente più giovani: le fasce 18-34 anni valgono il 33,3% delle ricerche, contro il 25,8% di valigie e trolley, con una quota femminile che raggiunge il 61,4%. Il quadro si ribalta sull'altro fronte: nella categoria valigie e trolley gli over 55 pesano per il 26,3% dell'interesse (contro il 16,8% degli zaini) e la componente maschile arriva al 64,1%.
Prezzi in aumento: +10,6% in un anno
A pesare sulle scelte è anche il fattore economico. L'Indice Prezzi di Trovaprezzi.it per la categoria valigie e trolley segna a giugno 2026 un rialzo del 10,6% rispetto a giugno 2025 e del 15,5% sulla media del 2024. In questo scenario, individuare il bagaglio adatto diventa una strategia di risparmio: evitare costi extra, puntare su prodotti compatibili con più compagnie e su soluzioni versatili, utilizzabili in momenti diversi del viaggio.
Il commento: "Non contano più solo capienza e prezzo"
"Dal nostro Osservatorio emerge con chiarezza come stia cambiando l'approccio degli italiani alla scelta del bagaglio per le vacanze", spiega Dario Rigamonti, ceo di Trovaprezzi.it. "Non contano più soltanto capienza e prezzo: oggi pesano sempre di più aspetti pratici come la compatibilità con le misure delle compagnie aeree, l'organizzazione interna degli spazi e la versatilità d'uso. Il bagaglio diventa così uno strumento funzionale, pensato per semplificare ogni fase del viaggio".