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Estate 2026, il bagaglio furbo per non pagare: spopola il trucco del sottovuoto

Lifestyle

Introduzione

Nell'estate 2026 la scelta del bagaglio diventa strategica: non conta solo cosa mettere in valigia, ma come ottimizzare spazio, misure e costi. È la fotografia scattata dall'Osservatorio Trovaprezzi.it sui trend legati ai bagagli da viaggio, che registra un'impennata delle ricerche sugli zaini (62.589 solo a giugno 2026) e un netto calo dell'interesse per valigie e trolley. Il fenomeno più curioso riguarda gli zaini sottovuoto, mentre cresce la tendenza a cercare direttamente le misure compatibili con i limiti delle compagnie aeree.

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Quello che devi sapere

Il boom degli zaini: +11,4% di ricerche in un anno

La categoria zaini è quella che cresce di più. A giugno 2026 le ricerche sono state 62.589, con un incremento dell'11,4% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 42% se il confronto si sposta su giugno 2024. Un segnale di quanto stia aumentando l'interesse verso soluzioni leggere, flessibili e adattabili nella fase di preparazione alle vacanze.

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Il crollo di valigie e trolley

Sul fronte opposto, la categoria valigie e trolley registra a giugno 2026 una flessione del 30,7% rispetto a giugno 2025. Il dato va però letto con cautela: la dinamica riguarda le ricerche online nella fase preparatoria del viaggio e non indica necessariamente un abbandono del trolley tradizionale, che resta uno strumento consolidato.

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Spopola la keyword "zaino sottovuoto"

Il segnale più curioso arriva dalle parole chiave digitate dagli utenti. Tra quelle a maggior traffico compaiono "zaino sottovuoto", "zaino da viaggio aereo con sottovuoto", "zaino da viaggio sottovuoto", "zaino sottovuoto con pompa" e "zaino sottovuoto 40x30x20". Nel complesso, le ricerche legate al sottovuoto valgono quasi il 40% del traffico rilevato all'interno del set di keyword analizzate sugli zaini da viaggio. Non si tratta di formule generiche come "zaino trekking" o "zaino viaggio", ma di richieste che raccontano un'esigenza precisa: comprimere il contenuto e sfruttare ogni centimetro disponibile.

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Le misure al centro: i formati più cercati per gli zaini

Gli utenti non cercano più soltanto una categoria di prodotto: inseriscono direttamente le dimensioni. Nella categoria zaini il formato più richiesto è il 40x20x25, che pesa per il 40,8% dell'interesse legato alle misure, seguito dal 40x30x20 con il 38% e dal 45x36x20 con l'11,4%. Numeri che coincidono in larga parte con i limiti imposti dalle compagnie aeree per il bagaglio a mano.

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Valigie e trolley, il formato 55x40x20 resta il più gettonato

Anche per le valigie le misure sono decisive. Il 55x40x20 raccoglie il 25,4% delle ricerche legate alle dimensioni, seguito dal 40x30x20 con il 13,8%, dal 40x20x25 con il 10,1% e dal 45x36x20 con il 7,3%. Scegliere il prodotto giusto diventa così una forma di pianificazione preventiva: partire più organizzati, evitare sorprese al gate e contenere gli extra costi.

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Chi cerca cosa: zaini più giovani e femminili

Le due categorie intercettano pubblici diversi. Gli zaini attirano utenti mediamente più giovani: le fasce 18-34 anni valgono il 33,3% delle ricerche, contro il 25,8% di valigie e trolley, con una quota femminile che raggiunge il 61,4%. Il quadro si ribalta sull'altro fronte: nella categoria valigie e trolley gli over 55 pesano per il 26,3% dell'interesse (contro il 16,8% degli zaini) e la componente maschile arriva al 64,1%.

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Prezzi in aumento: +10,6% in un anno

A pesare sulle scelte è anche il fattore economico. L'Indice Prezzi di Trovaprezzi.it per la categoria valigie e trolley segna a giugno 2026 un rialzo del 10,6% rispetto a giugno 2025 e del 15,5% sulla media del 2024. In questo scenario, individuare il bagaglio adatto diventa una strategia di risparmio: evitare costi extra, puntare su prodotti compatibili con più compagnie e su soluzioni versatili, utilizzabili in momenti diversi del viaggio.

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Il commento: "Non contano più solo capienza e prezzo"

"Dal nostro Osservatorio emerge con chiarezza come stia cambiando l'approccio degli italiani alla scelta del bagaglio per le vacanze", spiega Dario Rigamonti, ceo di Trovaprezzi.it. "Non contano più soltanto capienza e prezzo: oggi pesano sempre di più aspetti pratici come la compatibilità con le misure delle compagnie aeree, l'organizzazione interna degli spazi e la versatilità d'uso. Il bagaglio diventa così uno strumento funzionale, pensato per semplificare ogni fase del viaggio".

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