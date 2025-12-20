Settimana bianca? Non è Capodanno il periodo con più rincari

La riduzione dei costi a Capodanno è trainata quasi interamente dagli alloggi. A Livigno il calo complessivo è del 30% e arriva al 42% se si considerano solo gli hotel. Seguono Cortina (-21%), Bormio (-17%), Vigo di Fassa (-14%), Tarvisio (-11%) e Champoluc (-10%). Courmayeur resta sostanzialmente stabile (-1%). Fanno eccezione Madonna di Campiglio, dove gli alloggi aumentano del 9%, e Pila, che registra un incremento del 47%. In media, l’alloggio incide per il 75% del costo totale della settimana di Capodanno, mentre lo skipass pesa per circa il 20% e il viaggio per una quota intorno al 5%.

Livigno - ©IPA/Fotogramma