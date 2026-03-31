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Musica

Il mercato italiano della musica non è mai stato così bene

Michele Boroni
Photo by Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Ricavi record oltre i 500 milioni di euro: ecco come lo streaming e il ritorno del fisico stanno salvando l’industria musicale, che nel 2025 sorpassa anche gli incassi al botteghino delle sale cinematografiche. L'identikit di un mercato che cresce il doppio della media europea

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