Introduzione

Torna come sempre il momento degli acquisti per il nuovo anno scolastico. Nei mesi scorsi l'Antitrust ha criticato l’editoria italiana accusandola di prezzi in crescita, poca concorrenza, ostacoli al mercato dell'usato e sconti limitati. La spesa media per studente per i libri si attesta oggi sui 580 euro alle medie e 1.250 alle superiori. L’Unione nazionale consumatori ha stimato gli aumenti per il prossimo anno basandosi sui dati Istat: si attende una risalita di penne e matite del 6,9% e del 2,8% per i libri. Dal 2021, penne e biro hanno registrato +24,2%, quaderni +20,3%, libri +14,4%.