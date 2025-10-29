Riforma esame di Maturità, dall'orale alle commissioni: le novità

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato l'approvazione della riforma, parlando di "una svolta importante” per “ridare senso alla Maturità restituendo valore a un passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti”. Il ministro ha rimarcato l'importanza di “riaffermare i principi del merito, dell'impegno e della responsabilità individuale”. Per questo, “dal prossimo anno non sarà più possibile boicottare la prova orale: chi farà volontariamente scena muta sarà bocciato”, ha rimarcato.

Leggi anche:

Perché dai ragazzi che rifiutano l'Esame arriva un segno di libertà