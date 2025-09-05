Divieto di cellulare e Maturità: guida alle novità della scuola 25/26

Non c’è solo il bando dello smartphone. Tra le riforme introdotte per il prossimo anno scolastico c’è anche un diverso modo di valutare la condotta degli studenti e un nuovo esame finale. O, meglio, un nuovo modo di definirlo ascolta articolo

Per gli studenti delle secondarie di secondo grado (le superiori, volgarmente), il rientro a scuola quest’anno potrebbe essere più sgradevole: i docenti potrebbero costringerli a consegnare il cellulare alla prima ora e a non ritirarlo più fino all’uscita dalla scuola. Non è detto che tutti gli istituti proibiscano i dispositivi anche durante l’intervallo, ma ogni scuola dovrà assicurare il divieto a lezione. Il motivo è scritto in una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha allargato il bando degli smartphone a ogni ciclo di istruzione: “Tale intervento – si legge nella nota ministeriale – appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche”.

Si tratta della novità più importante in vista dell’anno che sta per cominciare. Ma non l’unica.

1 - Divieto di smartphone In realtà, è una novità solo per gli studenti delle superiori. Alle elementari e alle medie il divieto era già in vigore da anni. A decidere come applicarlo, però, saranno i singoli istituti – dunque, i presidi – che potranno stabilire se sequestrare i dispositivi all’ingresso o se concederli almeno durante l’intervallo. Solo in due casi potranno ammetterli anche a lezione: per gli studenti con disabilità, nei casi in cui lo preveda il loro Piano educativo individualizzato, e in alcune classi di Informatica e Telecomunicazioni.

Ma, a breve, gli alunni italiani potranno essere in buona compagnia. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha presentato a maggio una proposta per vietare lo smartphone, almeno fino ai 14 anni, in tutte le scuole dell'Unione europea. Cinque Stati membri hanno già aderito ufficialmente e altri quattro hanno annunciato il loro sostegno. Al momento, la riforma è in attesa di nuovi Paesi favorevoli.

2 - Il voto in condotta Ma dal prossimo anno si dovrà stare ancora più attenti al voto in condotta, per evitare di prendere un 5 o un 6. Con l’insufficienza, infatti, gli studenti potranno essere bocciati indipendentemente dalle valutazioni – anche ottime – ottenute nelle altre discipline. Arrivando a giugno con un 6 in condotta, invece, l’ammissione all’anno successivo sarà sospesa. Per essere promossi, gli studenti dovranno scrivere e presentare al Consiglio di classe un elaborato di cittadinanza attiva che rifletta sul rispetto delle regole. E lo stesso dovranno fare gli alunni sospesi per oltre due giorni durante l’anno.

Il Ministero non ha spiegato ancora i criteri della prova ma, con ogni probabilità, si tratterà di un test che obbligherà lo studente a riflettere sulle proprie condotte devianti.

Quali sono? A stabilirlo, come sempre, saranno i singoli consigli di classe. Ma il Ministero ha elencato alcuni comportamenti che dal prossimo anno dovranno essere puniti più severamente. Tra questi, il bullismo contro i compagni di classe, il cyberbullismo e le molestie online e gli atti di violenza fisica e verbale in aula, contro compagni e docenti.