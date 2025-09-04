Scuola, in Cdm decreto nuova Maturità: esame orale sarà obbligatorio

Come già è avvenuto da quest'anno scolastico, il voto in condotta sarà determinante nell'ammissione all'esame: per avere il massimo del credito scolastico servirà il 9 in condotta e chi ha la sola sufficienza dovrà elaborare una tesina da portare all'orale su materie di cittadinanza attiva e solidale. Con un voto inferiore a 6 in condotta non si verrà proprio ammessi all'esame.