Consumo della pizza in crescita, boom del surgelato

Il mercato della pizza è sempre più in crescita. L’anno scorso in Italia i locali che servono l’amatissimo prodotto da forno erano 88.793, ossia il 25% in più rispetto al 2023, come stimato sui dati camerali dagli organizzatori del Campionato Mondiale della Pizza, secondo quanto riporta il Sole 24 ore. Nel 2024 il numero delle pizzerie è aumentato come anche i prezzi di listino. Altroconsumo ha stimato un rialzo in media del 4% rispetto all’anno precedente, mentre il NielsenIQ riferisce che i prezzi delle pizze vendute nei supermercati sono diminuiti fino al 2%. La maggiore convenienza ha fatto ripartire le vendite nel canale retail, generando 570 milioni di euro. “Dopo un 2023 segnato dalle dinamiche inflattive e dall’attenzione al risparmio, lo scorso anno il mondo della pizza è risalito e la crescita ha riguardato tutti i segmenti di mercato anche se con dinamiche differenti” spiega Matilde Ciroldi di NielsenIQ al Sole 24 ore.