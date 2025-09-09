Top Pizza World 2025, la classifica delle migliori pizzerie del mondo

Nel cuore di Los Angeles, "Pizzeria Sei" è una garanzia per chi vuole mangiare una pizza di ottima qualità. Una volta entrati nella Pizzeria Sei, ci si accorge subito che le singole pizze sono preparate con un tocco che unisce Giappone e Italia. Dove entra in gioco il giapponese, qualcuno potrebbe chiedersi? È il cornicione, con il suo caratteristico pizzico gonfio e una consistenza simile a quella del mochi a decretare il perfetto mix. Le pizze bianche sono più originali, come la Bismarck guarnita con un uovo in camicia, mentre le pizze rosse sono più italiane. La Margherita è una vera chicca, condita con pomodoro, basilico, fior di latte e olio d'oliva, e cotta in forno a gas e a legna. L’esperienza da Pizzeria Sei è intima e focalizzata: pochi posti, servizio attento e un’energia tranquilla che invita alla contemplazione del gusto. È una destinazione perfetta per chi cerca un’interpretazione moderna e raffinata della pizza, senza fronzoli, ma con profonda competenza.