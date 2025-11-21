Pizza-turismo, da comfort food a racconto di un territorio

È uno dei grandi simboli della cucina made in Italy. È convivialità e condivisione ma anche, e soprattutto, prodotto identitario di un popolo (gli italiani) e un Paese (l’Italia). Inserita tra le icone gastronomiche del bel Paese da 7 turisti stranieri su 10, la pizza è la protagonista di percorsi turistici innovativi: non si tratta più solo di mangiarla, ma di “viverla” con degustazioni abbinate a vini locali, laboratori di panificazione, visite a realtà storiche o a piccole produzioni artigianali