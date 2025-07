Pensioni, da agosto rimborsi dei modelli 730/2025: cosa sapere

Sul portale Inps (o su app Inps mobile) è disponibile il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, aperto ai contribuenti che hanno indicato l’istituto di previdenza come sostituto d’imposta per eventuali conguagli emersi in Dichiarazione dei Redditi. Per coloro che ricevono prestazioni erogate dall’Inps la scelta preliminare del modello più adatto per la presentazione assume rilevanza per evitare di incappare nel rischio di dover versare il dovuto tramite modello F24 con interessi per incapienza.