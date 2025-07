Voli luglio 2025, quali sono i più convenienti e come risparmiare

Come sottolinea RimbosoAlVolo, il timing di prenotazione può fare la differenza tra un affare e un salasso. Per il mese di luglio 2025, le dinamiche di prenotazione sono cambiate rispetto al passato: alcune destinazioni, infatti, "premiano chi prenota subito, altre chi aspetta, e molte stanno nel mezzo con regole tutte nuove". Cosa fare, dunque? La soluzione migliore, secondo la società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai viaggiatori, è conoscere i pattern specifici per ogni tipologia di volo e usare gli strumenti giusti per monitorare i prezzi in tempo reale. La finestra di prenotazione ottimale cambia infatti a seconda della destinazione: è meglio prenotare subito per voli verso gli Stati Uniti, voli nazionali per weekend lunghi e tratte low cost verso mete secondarie. Si può attendere, invece, se si è destinati a mete europee classiche (come Spagna e Francia), se si ha una flessibilità totale su date e orari e se si è disponibili a prendere voli che prevedono almeno uno scalo (circostanza che può abbattere i costi fino al -25% rispetto ai collegamenti diretti).